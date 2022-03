Flandern setzt alle Exportlizenzen nach Russland aus

Die Europäische Union hat bereits eine Reihe von Sanktionen als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine angekündigt. So wird die EU russische Vermögenswerte blockieren und den Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten verhindern. Am Mittwoch beschloss die EU außerdem, dass der Handel mit den nicht von der Regierung kontrollierten Gebieten in Donezk und Luhansk eingeschränkt werden soll.



Da die russische Invasion nun eine Tatsache ist, hat der flämische Ministerpräsident Jan Jambon beschlossen, vorübergehend alle derzeitigen Lizenzen für Russland als Ziel oder Endbestimmungsland mit sofortiger Wirkung auszusetzen.



Dies gilt insbesondere für Lieferungen, "die als Endbestimmung die Produktion, Entwicklung oder Wartung im Zusammenhang mit der Verteidigung haben können". Bei Geschäften, für die keine Genehmigung erforderlich ist, ist ebenfalls "Wachsamkeit" geboten.

"Wir erwarten von der Europäischen Union, dass sie neue Sanktionen in Bezug auf die Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck oder Gütern, die mit einem doppelten Verwendungszweck verbunden sind, nach Russland verhängt", sagte Jan Jambon. Güter mit doppeltem Verwendungszweck sind Produkte, Dienstleistungen und Technologien, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können.