Russischer Angriff treibt Aktienmärkte ins Rot und europäische Gaspreise in die Höhe

Der russische Aktienmarkt hat stark verloren und steht bei einem Verlust von 40 Prozent. Auch die russische Währung verliert an Wert. Der Rubel verliert mehr als 9 Prozent gegenüber dem Dollar. Die russische Zentralbank kündigte an, dass sie mit "Interventionen" auf dem Devisenmarkt beginne, um "die Situation zu stabilisieren". Der Handel an der Moskauer Börse wurde vorübergehend ausgesetzt, ist aber inzwischen wieder aufgenommen worden.