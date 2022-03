Zeitungsläden, die als Spielhalle getarnt sind? Neue Vorschriften schränken Glücksspiele ein

Glücksspiele nur noch zwischen 6 und 20 Uhr und nicht mehr als vier Glückspielautomaten pro Geschäft, wohl aber mindestens 200 verschiedene Zeitungen und Zeitschriften im Angebot … Das sind einige der neuen Vorschriften, die für Zeitungsläden in Belgien gelten. Auf diese Weise will Justizminister Van Quickenborne verhindern, dass Zeitungsläden, die in erster Linie Zeitungen und Zeitschriften verkaufen, Konkurrenz von Zeitungsläden bekommen, die als Spielhalle getarnt sind.

Eine weitere Maßnahme ist die Begrenzung des Geldbetrags, den ein Zeitungshändler als Wetteinsatz akzeptieren darf: 250.000 EUR. Ein großer Unterschied zu den 4 Millionen Euro, die nach Angaben der belgischen Glücksspielbehörde in einigen Zeitungsläden eingenommen wurden.