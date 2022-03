Belgiens Parlament ermöglicht die Corona-Impfung in Apotheken

Die Apotheker in Belgien bekommen die Zulassung, Menschen ab 18 Jahren gegen das Coronavirus Covid-19 impfen zu können. Doch diese Regelung ermöglicht es den Apothekern weiterhin nicht, auch andere Arten der Impfung vorzunehmen, z.B. gegen die Grippe. Sie sind ausschließlich Teil der Corona-Impfkampagne der belgischen Gesundheitsbehörden.

Gesundheitsminister Vandenbroucke geht davon aus, dass das Impfangebot der Apotheken die Leute dazu ermuntert, sich doch gegen Corona impfen zu lassen. Der flämische Sozialist führte dazu Erfahrungen aus anderen Länder an.

Impfzentren sollen aber nicht geschlossen werden, weil Apotheker jetzt in die Impfkampagne einsteigen sollen, so der Minister. Unklar ist aber noch, wann die Impfungen in den Apotheken anlaufen können und wie die Apotheker dafür entschädigt oder bezahlt werden sollen.

Die Impf-Taskforce der belgischen Regierung empfahl bereits letztes Jahr, dass auch Apotheker Coronaimpfungen durchführen sollen, doch die hiesigen Ärzteverbände hatten dies bisher verhindern können. Sie führten an, dass zum Impfen eine bestimmte Ausbildung vorliegen müsse, die nur Ärzte und das Pflegepersonal haben können.

Gerade dies wird auch die Bedingung für die Apotheker sein, die erst impfen dürfen, wenn sie einer Weiterbildung dazu folgen, die etwa 8 Stunden dauern soll. Dabei geht es in erster Linie um sofortige Reaktionen, falls eine Person auf ihre Coronaimpfung allergisch reagiert. Wenn sie diesen Lehrgang absolviert haben, können die Apotheker Corona-Impfstoffe spritzen. Eine wirtschaftliche Konkurrenz zwischen Apothekern und Ärzten habe in dieser Diskussion nicht vorgelegen, so Gesundheitsminister Vandenbroucke.