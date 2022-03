Das Covid Safe Ticket bleibt in Belgien für alle länger als bis zum 1. März gültig

Das Covid Safe Ticket für Personen, die vor mehr als 5 Monaten ihre zweite Corona-Impfung bekommen haben oder die noch nicht geboostert sind, fällt nicht bis zum 1. März 2022 weg. Normalerweise hätte das CST zumindest auf Mobiltelefonen ab diesem Stichtag rot aufgeleuchtet.

Prozess nicht für den 1. März abgerundet

Gesundheitsminister Vandenbroucke hatte bereits in einem Gespräch mit der frankophonen Tageszeitung Le Soir angedeutet, dass die entsprechende Gesetzgebung bis zum Stichtag 1. März nicht angepasst werden könne: „Die Basis für den Beschluss, das CST fallen zu lassen, liegt bei der föderalen Regierung. Doch in Sektoren, wie der Gastronomie, erfolgt der Beschluss durch die Länder und Regionen. Das CST ist also ein gemeinsames Abkommen, dass alle Parlamente passieren muss. Dieser Prozess wird nicht für den 1. März abgeschlossen sein.“

Corona-Barometer

Die Regelungen für das Vorgehen wurden am 18. Januar anhand des Corona-Barometers festgelegt. Momentan befindet sich Belgien im Code orange und das bedeutet, dass das Covid Safe Ticket für den Zugang zu Innenräumen verpflichtet ist. Das ist der Fall in Theatern, Konzertsälen und Kinos, in der Gastronomie und bei Events mit mehr als 50 Teilnehmern oder Zuschauern.

Am 4. März trifft sich der Konzertierungsausschuss der Regierungen aus Bund, Ländern und Regionen Belgien in Sachen Corona, um die aktuelle Lage zu analysieren. Dabei könnte angesichts der Entwicklung der dann aktuellen Lage der Corona-Barometer von jetzt orange auf dann gelb herabgestuft werden.