Die hohe Inflation sorgt für einen erneuten Anstieg des Schwellenindexes in Belgien

Der Schwellenindex in Belgien steigt zum dritten Mal innerhalb von nur 7 Monaten. Der letzte Anstieg dieses Indexes fand erst vor 2 Monaten statt. Seit 1982 ist nicht mehr vorgekommen, dass dieser Index in einer so raschen Folge überschritten wurde.

Grund für diese Entwicklung ist die anhaltend hohe Inflation auch in unserem Land, die sich vor allem aus den hohen Energiepreisen ergibt.

Die Inflation beträgt in Belgien in diesem Monat Februar 8,04 %. Das ist der höchste Inflationssatz seit 1983. Konkret bedeutet dies, dass die Lebenshaltungskosten derzeit 8,04 % höher liegen, als noch vor einem Jahr.

Diese Überschreitung des Schwellenindexes führt zum Ausgleich der Kaufkraft der Bürger dazu, dass die Sozialleistungen, die Renten und die Beamtengehälter indexiert werden, sprich, dass diese dem Indexanstieg angepasst werden.