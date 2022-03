Hilfe im Kleinen: Genter Hochschule unterstützt ukrainische Austauschstudenten

Aktuell sind 4 Studierende der National University of Ukraine in einem Austauschprogramm mit der Artevelde-Hochschule in Gent an der Fakultät Ergotherapie eingeschrieben. Die Hochschule bietet diesen Studierenden Hilfe und Begleitung durch einen Psychologen der Einrichtung in diesen schwierigen Zeiten an.

Die Artevelde-Hochschule hat aktuell keine Studierenden, die sich derzeit in der ukrainischen Universität in Kiew befinden, denn bereits zum Jahreswechsel hatte das Institut entschieden, vorerst keine Austauschstudenten in die Ukraine zu entsenden, da sich schon seinerzeit die russische Aggression gegen das Land zeigte.

Mit Russland hat die Artevelde-Hochschule derzeit kein Austauschprogramm und aus diesem Grunde halten sich auch keine Studierenden aus Gent in russischen Universitäten oder Hochschulen auf.