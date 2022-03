Nach Todesfall in einer Kindertagesstätte: Hausdurchsuchung beim flämischen Familienbund

Im Zuge der Ermittlungen nach dem Tod eines 6 Monate alten Kleinkinds in der Kindertagesstätte „Sloeberhuisje“ in Mariakerke bei Gent vor einigen Tagen ist am Donnerstag der Hauptsitz des flämischen Familienbundes „Kind und Familie“ („Kind en Gezin“) in Brüssel durchsucht worden.