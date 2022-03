Premier De Croo: "Belgien schickt Soldaten an die Ostflanke der Nato"

Am späten Nachmittag hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg angekündigt, dass die schnelle Eingreiftruppe der Nordatlantischen Verteidigungsallianz eingesetzt werde. Dies ist das erste Mal in der Geschichte der Nato, dass es so weit kommt.

Die Ostgrenze des Nato-Einzugsgebietes wird mit tausenden Soldaten verstärkt und hunderte Kampfflugzeuge stehen an 30 verschiedenen Standorten bereit, um auszurücken. Zwischen dem hohen Norden Europas und dem Mittelmeer seien 120 Kriegsschiffe ausgelaufen und in Bereitschaft, so Stoltenberg.

Wie viele Soldaten für diesen Einsatz abkommandieren wird, ist noch nicht sicher, so Premierminister De Croo, der allerdings auch sagte, dass bereits militärisches Schutzmaterial auf dem Weg in die Ukraine sei und dass derzeit analysiert werde, welches Material unser Land noch dorthin schicken könne: „Wir müssen zwischen Material, das wir für unsere erhöhte Alarmbereitschaft selbst nötig haben und Material, dass wir nicht dringend brauchen, entscheiden.“