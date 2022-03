Proteste vor dem Gebäude des russischen Konsulats in Antwerpen

Vor dem russischen Konsulat in Antwerpen haben sich am Freitagnachmittag rund 200 Menschen versammelt, die dort gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine protestieren. Die Demonstranten forderten den Westen und die Nato dazu auf, der Ukraine Schutz zu bieten. Belgiens Premierminister sagte am Freitag, dass Putin persönlich für den Krieg in der Ukraine verantwortlich sei.