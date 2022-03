Wird in Belgien das Viehfutter teurer? Die Ukraine ist Europas "Kornkammer"

Der Preis für Weizen steht aktuell auf einem Stand von 280 € pro Tonne, ein historisch hoher Preis. Vor Corona lag dieser Preis noch etwa 100 € niedriger und zwar bei rund 190 € pro Tonne. In der Region rund um das Schwarze Meer in Russland und in der Ukraine wird das meiste Korn der Welt produziert, doch jetzt, wo Sanktionen gegen Russland greifen und ein Verkauf in den Westen blockiert wird und wo Korn aus der Ukraine wegen des russischen Einmarsches und des Krieges dort, kaum geerntet und exportiert werden kann, drohen die Preise noch weiter zu steigen.

Die Gründe für diese Preissteigerungen liegen aber nicht nur bei Corona und beim Krieg in der Ukraine. In den vergangenen Jahren waren die Ernten für Mais, Gerste und Weizen aufgrund von anhaltenden Trockenperioden und starken Niederschlägen bei uns in Westeuropa sehr schlecht. Jan Roosens von der Kornmühle Roosens in Schoten in der Provinz Antwerpen (seit 8 Generationen ein Familienunternehmen) sagte dazu gegenüber dem VRT Sender Radio 2/Antwerpen: „Der Kornvorrat in Europa ist leer und wir haben Russland und die Ukraine nötig.“