12 Personen in Haft: Bande, die Drogen produzierte und auch in einem Gefängnis verkaufte, hochgenommen

Die meisten der in dem Wohnwagen produzierten synthetischen Drogen (XTC, Speed, MDMA) wurden im Raum Antwerpen verkauft, doch auch in der Haftanstalt von Oudenaarde (Ostflandern) gab es wohl Kunden, die die Bande über einen dort einsitzenden Häftling „bediente“. Wouter Bruyns von der Antwerpener Polizei sagte dazu: „Wir gehen davon aus, dass die Organisation Rauschgift über einen Häftling in das Gefängnis von Oudenaarde schmuggelte, der die Erlaubnis zum Freigang hatte und das Gefängnis verlassen konnte.“

Die Ermittlungen gegen diese Bande liefen bereits seit längerem, doch im vergangenen Sommer kam Fahrt auf, als die Drogenfahndung auf den Wohnwagen in Sint-Gillies-Waas aufmerksam wurde. An den Razzien am vergangenen Donnerstag nahmen rund 180 Polizisten teil, die 21 Gebäude und Wohnungen dursuchten.

Dabei wurden 19 Personen festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt, der für 12 der Verdächtigen Untersuchungshaft verordnete. 3 Betroffene wurden unter Auflagen freigelassen und gegen 4 Personen durften gehen.

Nebenbei wurden 38.000 € Bargeld, 1,3 Kilo Amphetamine, 630 Gramm Kokain, 420 Gramm Haschisch, 325 Gramm Cannabis, 165 Gramm Crack und kleinere Mengen an Ketaminen entdeckt und beschlagnahmt. Doch die Polizei stieß bei ihren Hausdurchsuchungen auch auf Waffen: Ein Jagdgewehr, 3 Handfeuerwaffen, 3 Schreckschusspistolen, 7 Messer, 2 Schlagstöcke, 3 Boxringe. Daneben wurden auch zwei Fahrzeuge beschlagnahmt.