Belgiens Lebensmittelagentur warnt vor der MDMA-Droge in Champagnerflaschen

Bei den möglicherweise betroffenen Flaschen handelt es sich um 3 Liter-Flaschen Moët & Chandon Ice Impérial mit der Produktionsnummer LAJ7QAB6780004. Die Lebensmittelagentur schließt aber nicht aus, dass auch andere Losnummern des Herstellers von harten Drogen verseucht sind.

Die bisher in unseren Nachbarländern betroffenen Flaschen wurden offenbar alle online erworben. Die FAVV teilt dazu aber mit, dass keine Hinweise dazu vorliegen, dass solche Flaschen auch in Belgien zu finden sind. Vorkommnisse wie in Deutschland und in den Niederlanden sind bisher hier nicht gemeldet worden.

Trotzdem rät die Behörde dazu, mit solchen online erworbenen Flaschen vorsichtig zu sein und den Champagner nicht zu trinken. Schon eine Geschmacksprobe, die nicht heruntergeschluckt wird, könnte gefährlich sein, hieß es dazu.

Die Losnummer LAJ7QAB6780004 ist auf der Rückseite der Flaschen zu finden. Schon beim einschenken ist festzustellen, dass mit MDMA vergifteter Champagner vorliegt. Dieser Champagner perlt nicht, hat eine rotbraune Farbe, die nach einer kurzen Zeit dunkler wird und riecht nach Anis.

Ein Toter und 11 Verletzte

Aus Deutschland wurden 1 Todesfall und 7 ernsthaft verletzte Personen gemeldet und in den Niederlanden wurden 4 Personen schwer verletzt, als sie MDMA-verseuchten Moët & Chandon getrunken haben. In beiden Ländern waren Flaschen mit der hier vermeldeten Losnummer mit MDMA, auch als eine Form von XTC bekannt, versetzt.

Hersteller Moët Hennesy hat die Lebensmittelbehörde in den Niederlanden in dieser Woche von dem Problem unterrichtet. Wie die Drogen in den Champagner gelangen konnten, ist nicht bekannt. Die Webseite, über die die Flaschen verkauft wurden, war den Behörden bisher unbekannt.

Wer diesen Champagner in Belgien doch getrunken hat, sollte unmittelbar das Antigiftzentrum unter der Nummer 070 245 245 anrufen und die Lebensmittelagentur FAVV unterrichten. Dort gibt es einen Meldepunkt für Verbraucher. Das ist in deutscher Sprache die Kontaktstelle der FASNIK.