Betreiber einer Zeitarbeitsfirma evakuiert Familien seiner ukrainischen Mitarbeiter an der polnischen Grenze

„Dort spielt sich eine humanitäre Katastrophe ab“, so Roel Mazzuco, der Familienmitglieder seiner ukrainischen Mitarbeiter an der polnisch-ukrainischen Grenze abholen will, um diese zunächst in den Räumen seiner polnischen Niederlassung unterzubringen. Für sein Unternehmen arbeiten etwa 50 Ukrainer, die am Bau arbeiten, in Geschäften in Belgien oder auch im Pflegesektor. Einige von ihnen sind noch hier im Land, andere aber fuhren in den Ferien in die Heimat. Von dort aus können sie aber nicht mehr zurückkehren, denn sie sind von der ukrainischen Armee in den Wehrdienst berufen worden.

Mazzuco will sich aber um deren Familien kümmern. Seine Mitarbeiter vor Ort berichten ihm von Grausamkeiten im Krieg zwischen der Ukraine und Russland und deshalb setzt er sich für die Menschen dort ein. Wenn der Platz in seiner Niederlassung in Polen nicht reicht, wird er wohl auch Flüchtlinge mit nach Belgien nehmen, um sie hier aufzunehmen.

An der Grenze nach Polen versuchen vor allem Frauen mit ihren Kindern irgendwie in Richtung Westen in Sicherheit zu fliehen, so der Unternehmer: „Unsere Aktion wird vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, doch wir helfen denen, denen wir helfen können. Ich werde mit meinen Mitarbeitern aus Polen die Angehörigen unserer Kollegen mit Autos abholen lassen, die wir finden. Wir werden dabei vielleicht hin und her pendeln und ich versuche noch einen Bus zu mieten.“

Roel Mazzuco gab gegenüber Het Belang van Limburg und VRT NWS zu verstehen, dass er sich auf eine schwierige Expedition eingelassen habe, von der er nicht wisse, wie sie ausgehen werde, doch „an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine spielt sich eine humanitäre Katastrophe ab…“