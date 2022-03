Das Personal der belgischen Botschaft in Kiew arbeitet von der französischen Botschaft aus

„Wegen der schnellen Entwicklung der Sicherheitslage wurde beschlossen, bis zum Ende unter den bestmöglichen Umständen operationell zu bleiben, in dem das Personal der belgischen Botschaft in die Botschaft von Frankreich gebracht wurde“, heißt es dazu von Seiten des belgischen Außenministeriums.

Die belgische Botschaft ist also noch immer in der ukrainischen Hauptstadt anwesend, so eine Sprecherin des Außenamtes gegenüber der belgischen Presseagentur Belga. Das bedeutet, dass Landsleute in der Ukraine weiterhin dort um Beistand bitten können.

Das belgische Außenamt hat ein Callcenter eröffnet, das über die Rufnummer ++32/(0)2/501 4000 erreichbar ist. An diese Nummer können sich Personen richten, die Familie und Verwandte in der Ukraine haben.

Das Außenamt ruft angesichts der beunruhigenden Entwicklung in der Ukraine belgische Landsleute dazu auf, in ihren Wohnungen zu bleiben und sich nicht in der Nähe von Fenstern aufzuhalten.