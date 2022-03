Konvoi mit militärischem Schutzmaterial für die Ukraine ist aufgebrochen - Belgien wird auch Waffen liefern

Das Kabinett von Bundesverteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS - Foto) ließ am Samstagvormittag wissen, dass der Konvoi mit militärischem Schutz- und Orientierungsmaterial in Richtung Ukraine aufgebrochen sei. Der Konvoi begibt sich in Richtung der Ostflanke der Nato. Waffen führt dieser Konvoi aus Belgien nicht mit sich, doch Belgien wird der Ukraine auch Waffen zur Verfügung stellen, wie am Samstag bekannt wurde. Nächste Woche werden auch belgische Infanteristen nach Rumänien verlegt, um dort die Nato-Truppen zu verstärken.