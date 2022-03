In Lanaken in Limburg hat das Karnevalswochenende begonnen

„Wir haben keinen Karnevalszug, doch das Gemeindehaus ist in Karnevalsfarben verpackt und der Hexenkopf ist als Startzeichen für unser Karnevalswochenende aufgezogen worden“, so Bürgermeister Keulen.

Prinz Ronny ist begeistert davon, dass die Leute in Lanaken endlich wieder machen können, was sie gerne machen: „Und das ist Karneval feiern, Alaaf!“ Die Karnevalsvereine gehen davon aus, dass sich am Wochenende doch einige tausend Jecke austoben werden. In Flämisch-Limburg wird ein Karneval gefeiert, der dem rheinischen Karneval recht nahe steht.

Die traditionelle Schlüsselübergabe konnte aufgrund von Corona nicht stattfinden, doch ab diesem Samstag sind in Lanaken alle Cafés und Kneipen zum Feiern geöffnet.

In einem Zelt auf dem Marktplatz können die Jecken dann ihr Corona Safe Ticket vorzeigen. Sie erhalten dann ein Bändchen, mit denen sie den ganzen Tag lang in jedem Lokal einkehren dürfen. Das Karnevalswochenende in Lanaken dauert bis Dienstag.