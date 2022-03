VRT-Reporter wurde in der Ukraine kurzzeitig für einen russischen Saboteur gehalten

Marijn Trio befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls etwa 200 km von Lwiw entfernt im Westen der Ukraine. Dort wurden bisher keine russischen Truppen beobachtet, doch auch diese Region ist Ziel von russischen Raketen.

„Die Nerven sind gespannt“, so Marijn zu diesem Vorfall am Samstagmittag in den VRT-Mittagsnachrichten: „Wir haben das heute Morgen festgestellt, als wir versuchten, mit den Leuten über die Lage in der Ortschaft, in der wir uns befinden, sprechen wollten. Ich sprach sie in Russisch an und sofort waren die Gemüter erhitzt. Sie dachten, ich könnte ein russischer Saboteur oder ein Spion sein. Die Polizei hatte die Szene beobachtet und konnte die Lage entspannen.“

Marijn Trio war wohl im Nachhinein nicht wirklich überrascht von dem Vorfall: „Es mag ein bisschen kurios klingen, aber ich verstehe die Reaktion der Leute dort. Es gab bereits Meldungen, nach denen russische Soldaten als Journalisten getarnt versuchten, an Informationen zu kommen.“ Unser Kollege spricht Russisch, doch der ukrainischen Sprache ist er nicht mächtig. So ist es wohl zu diesem Missverständnis gekommen.