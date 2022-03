Wout van Aert gewinnt zum Saisonauftakt den Omloop Het Nieuwsblad

Wout van Aert (Foto) hat zum Auftakt der Frühjahrssaison im Straßenradrennen in Flandern am Samstag die 77. Ausgabe des Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Dem amtierenden belgischen Meister konnte im Finale des Rennens niemand mehr folgen. Die Entscheidung fiel wie so oft am Bosberg.