Belgien will eine EU-weite Aufnahmeregelung für Flüchtlinge aus der Ukraine

„Man muss an der Problematik der Ukraine hier bei uns etwas tun. Das ist der Grund, warum ich beim Rat der Einwanderungs-Minister den Vorschlag mache, die Richtlinie, die 2001 vorbereitet, aber nie umgesetzt wurde, jetzt zu aktivieren. Das bedeutet, dass für Ukrainer ein automatischer Schutz in ganz Europa erfolgt“, so Mahdi am Sonntag in den VRT-Mittagsnachrichten. Das bedeutet, dass Flüchtlinge aus der Ukraine um Schutz in der EU zu bekommen, kein Asylverfahren durchlaufen müssen.

Dieser automatische Schutz nach der Regelung von 2001 sorgt für einen einjährigen Schutz der zweimal verlängert werden kann, so Mahdi: „Solange die Situation gilt, muss man das natürlich evaluieren, doch so erhalten die Ukrainer auf jeden Fall sofort Schutz. Daneben müssen wir natürlich auch schauen, wie wir diese Menschen danach aufnehmen können, damit sie sich hier integrieren, arbeiten können und Teil unserer Gesellschaft werden.“