Corona in Belgien: Die Omikron-Subvariante BA.2 ist inzwischen dominant

Die neue Omikron-Variante des Coronavirus, BA.2, ist inzwischen die dominante Coronavariante in Belgien. Dies teilte der Mikrobiologe Emmanuel André (Foto) am Wochenende via Twitter mit. Der Wissenschaftler gehört zum Covid-19-Referenzlabor in Belgien und zum staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamt Sciensano.