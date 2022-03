Der berühmte Karneval von Aalst findet dieses Jahr im Kleinstformat statt

Der Karneval in Aalst in der Provinz Ostflandern ist berühmt und berüchtigt für seine Deftigkeit, doch auch in diesem Coronajahr findet er nicht wie gewohnt statt. Umzüge und Karnevalsbälle sowie große öffentliche Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden. Deshalb gibt es dieses Jahr in Aalst nur drei Tage lang Kneipenkarneval.