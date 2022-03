Die Universität Gent ruft alle Austauschstudenten aus Russland zurück

Löwens Universität kontaktiert alle russischen und ukrainischen Studierenden.

Die Universität Löwen (KULeuven) wird seine rund 100 Studierenden und Mitarbeiter aus der Ukraine und seine rund 200 Studenten und Fachkräfte aus Russland per Email zum bewaffneten Konflikt zwischen beiden Ländern kontaktieren. Dabei will die katholische Uni ihnen in erster Linie Hilfe und Unterstützung anbieten, falls dies nötig ist.

Für viele der Betroffenen, deren Familien zumeist in der Heimat leben, ist dies gerade keine evidente Situation, so die KUL. Derzeit halten sich keine Austauschstudenten aus Löwen in der Ukraine auf, doch ein Studierender ist gerade an einer russischen Uni eingeschrieben. Auch mit ihm nimmt die Universität Kontakt auf.