Flanderns Landesregierung schickt humanitäre Hilfe für ukrainische Flüchtlinge nach Polen

„Die Anerkennung der Regionen Donezk und Luhansk als unabhängige Länder durch Russland, die Annektierung der Krim und die militärische Invasion in der Ukraine verstoßen gegen alle internationalen Absprachen und Regeln und gegen die Abkommen von Minsk. Wir rufen Russland erneut dazu auf, den Weg der Diplomatie zu wählen, statt Krieg und menschliches Elend“, so Landeschef Jambon am Samstag.

Flandern steht hinter den Sanktionen, die die Europäische Union nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gegen Russland erlassen hat. Die Landesregierung selbst setzt alle laufenden Genehmigungen für den Export von sogenannten „dual use“-Produkten nach Russland aus. Das sind Waren und Güter, die sowohl zivil, als auch militärisch nutzbar sind. Solche Lieferungen in die Ukraine bleiben aber zugelassen, wie MP Jambon unterstrich.

Flandern wird jetzt den zahllosen Flüchtlingen aus der Ukraine, die in Polen ankommen - vor allem viele Frauen und Kinder - mit Hilfsgütern helfen. Dazu hat sie der Landesagentur FIT (Flanders Investment & Trade) und den Technologieverband Agoria gebeten, sich bei ihren angeschlossenen Unternehmen darüber zu informieren, welches Material aus Flandern in der Ukraine oder in Polen nützlich sein könnte: „Dabei wird auch darum gebeten, das Bundesverteidigungsministerium im Hinblick auf praktische Absprachen in Sachen Transport zu kontaktieren.“ c

Das Rote Kreuz Flandern teilte am Sonntag mit, dass es für die Hilfe in der Ukraine 250.000 € freimacht und es kündigte an, ein Spendenkonto zu eröffnen. Das Geld fließt zum Roten Kreuz in Polen und in der Ukraine. Das flämische Rote Kreuz steht zudem in engem Kontakt zu den Kollegen in Rumänien und in Ungarn sowie zum Internationalen Roten Kreuz.