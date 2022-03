Flanderns Medienminister will, dass der russische Fernsehsender RT blockiert wird

„Russia Today ist ein durch den russischen Staat kontrollierter Fernsehsender, der auch in unserem Land ausgestrahlt wird“, so der flämische Christdemokrat in einem Schreiben an VRM: „Es ist deutlich, dass hier Desinformation und Propaganda zur Unterstützung der russischen Strategie im bewaffneten Konflikt in der Ukraine verbreitet wird.“

Deshalb, so Dalle weiter, „urteile ich, dass wir nicht länger akzeptieren können, dass RT durch unsere Dienstleister verbreitet wird.“ Der flämische Medienminister bat VRM ebenfalls darum, seine Bitte auch an den Medienregulator in der Französischsprachigen Gemeinschaft in Belgien und an den europäischen Medienregulator weiterzuleiten. Dalle richtete ähnliche Schreiben auch an verschiedene EU-Instanzen und an die britische Regierung, damit Russia Today überall in Europa aus dem Äther geholt wird.