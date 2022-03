Protestaktionen gegen Russland und Friedensdemo in Brüssel

An der Europakreuzung vor dem Brüsseler Zentralbahnhof trafen sich am Samstag rund 600 Personen zu einer Friedenskundgebung. Die Demonstranten forderten einen Abzug der Russen aus der Ukraine und sie wollten, dass keine Waffen in das Konfliktgebiet geliefert werden. Zeitgleich protestierten vor der permanenten Vertretung Russland bei der EU in der belgischen Hauptstadt Demonstranten, die sich solidarisch mit der Ukraine erklärten und den russischen Einmarsch in der Ukraine scharf verurteilten.