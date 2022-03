Topfavorit Fabio Jakobsen gewinnt Kuurne-Brüssel-Kuurne

Fabio Jakobsen hat mit seinem Sieg bei Kuurne-Brüssel-Kuurne am Sonntag bei seinem Team Quick Step-Alpha Vinyl „die Möbel gerettet“, denn am Samstag hatte die Mannschaft von Teamleiter Patrick Lefevere beim Omloop Het Nieuwsblad „nichts gerissen“. Jetzt aber sorgte Quick Step für Aktion, auch denn den meisten Fahrern kurz vor dem Ziel in Kuurne die Luft ausgegangen war.

Jakobsen mag das Rennen gewonnen haben, doch sein Landmann Taco van der Hoorn prägte die diesjährige 195,1 km lange Ausgabe dieses flämischen Frühjahrsklassikers. Er führte eine frühe Ausreißergruppe an und blieb bis fast zum Ende der einzige permanent flüchtende Fahrer. Nur knapp 300 m vor dem Ziel wurden er und seine beiden aktuellen Mitstreiter von Peloton eingeholt und so war der Weg für Fabio Jakobsen frei…

Mitstreiter Christophe Laporte wurde 8. und Van der Hoorn immerhin noch 10. Jhonatan Narváez hingegen blieb fast stehen und wurde nur 39. Fabio Jakobsen konnte aber bestens von Windschatten anderer Fahrer profitieren und zog an Mario Trentin vorbei als erster ins Ziel, wobei er den Sieg mit einer halben Radlänge vor Caleb Ewan holte.