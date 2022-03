Auch in Belgien gilt automatischer Flüchtlingsstatus für alle aus der Ukraine

Der Staatssekretär für Asyl und Migration fügte hinzu, dass die Vereinbarung, deren Bedingungen sofort in allen 27 EU-Mitgliedstaaten in Kraft treten, auf einen belgischen Antrag zur Aktivierung einer Notfallrichtlinie aus dem Jahr 2001 zurückgeht.

Mit der Regelung, die den "automatischen Schutz" gewährt, wird das normale Asylverfahren umgangen. Obwohl sie mit sofortiger Wirkung angewandt wird, wird sie erst am Donnerstag formell in belgisches Recht übernommen. Mahdi erklärte, dass die Regelung für die nächsten zwei Jahre gelten wird. Dann wird die Lage in der Ukraine neu bewertet, bevor entschieden wird, ob die Maßnahme abgeschafft, geändert oder verlängert wird.

Mahdi sagte in dem Interview mit Bel RTL, Belgien sei bereit, seinen Anteil an Flüchtlingen aufzunehmen. Erste Anzeichen deuteten jedoch darauf hin, dass viele der aus der Ukraine Geflüchteten "lieber in der Region, in den Nachbarländern (der EU) bleiben wollen, wo sie vielleicht Familie haben".