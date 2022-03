Belgier stecken in Moskau fest, nachdem Europa den Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt hat

Einer der in Moskau gestrandeten Belgier ist Stefan Vandierendonck aus Edegem in der Nähe von Antwerpen. Er sagte gegenüber VRT NWS: "Unser Flug nach Brüssel ging gegen 15 Uhr (am Sonntag). Wir gingen davon aus, dass er in Belgien landen würde. Dies war jedoch nicht der Fall, und die Maschine kehrte westlich von Finnland um und flog zurück nach Moskau."