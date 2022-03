Erschreckend: Jeden Monat etwa 32 Meldungen wegen Rassismus im belgischen Fußball

Vor einem Jahr starteten der Belgische Fussballverband (URBSFA), die ACFF (Association des clubs francophones de foot) und Voetbal Vlaanderen einen ehrgeizigen Aktionsplan gegen Diskriminierung und Rassismus mit dem Namen "Come Together". Während eines Jahres wurden insgesamt 843 Diskriminierungsmeldungen registriert, davon 394 Meldungen - etwa 32 monatlich -, die sich speziell auf Rassismus auf oder neben dem Spielfeld bezogen, wie verschiedene Zeitungen am Montag berichten.