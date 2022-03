Flämischer Telekommunikationsanbieter Telenet stoppt Ausstrahlung Russia Today

Ab diesem Dienstag können Kunden von Telenet und Base kostenlos in und aus der Ukraine telefonieren und SMS versenden, wie Telenet am Montag mitteilte. Proximus und Orange hatten bereits am Wochenende eine entsprechende Ankündigung gemacht.

"Die Situation in der Ukraine hat alle tief getroffen. Um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, mit ihren Familien und Freunden in Belgien verbunden zu bleiben, werden wir Anrufe und SMS in die Ukraine ab dem 1. März für unsere Telenet- und Base-Kunden kostenlos machen", sagte Telenet-Sprecher Stefan Coenjaerts. Diese Maßnahme gilt für Privat- und Geschäftskunden. Für Base gilt dies sowohl für Prepaid-Karten als auch für Abos.

Anrufe oder Nachrichten von Belgien in die Ukraine über ein Handy oder Festnetztelefon werden somit kostenlos, ebenso wie Anrufe von der Ukraine zu anderen Nummern in der Ukraine und in EU-Länder über ein Handy oder Festnetztelefon. Diese Maßnahme wird mindestens bis Ende März gelten, versichert der Betreiber.