Kongo-Besuch des Königspaars aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine verschoben

"Aufgrund der Invasion in der Ukraine und der dadurch verursachten Krise wurde in enger Abstimmung mit S.E. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Präsident der Demokratischen Republik Kongo (Foto oben), vereinbart, den für den 6. bis 10. März geplanten Besuch Ihrer Majestäten des Königs und der Königin in der DRK auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben", erklärte der Palast in einer Pressemitteilung.

Der Besuch auf Einladung von Präsident Tshisekedi war in Begleitung von Premierminister Alexander De Croo, Außenministerin Sophie Wilmès und der Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit Meryame Kitir geplant.

Es sollte der erste königliche Besuch in der Demokratischen Republik Kongo seit dem Besuch von König Albert II. zum 50. Jahrestag der Unabhängigkeit des ehemaligen Belgisch-Kongo im Jahr 2010 sein. Seine Verschiebung ist die dritte in Folge, nach ersten Verschiebungen in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Corona-Krise.