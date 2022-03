Konsularische Teams an Grenzen der Ukraine im Einsatz: Belgiern helfen, die das Land verlassen

Die Teams für konsularische Unterstützung befinden sich an den Grenzübergängen Medyka in Polen, Košice in der Slowakei und Suceava in Rumänien. In Moldawien befindet sich der Honorarkonsul in der Hauptstadt Chisinau.

Wer in diesen Nachbarländern ankommt, kann sich auch an die belgische Botschaft des Landes wenden oder über das Callcenter Kontakt mit dem Auswärtigen Amt in Brüssel aufnehmen: 00 32 (0)2/501.40.00.