Schüsse auf Restaurant in Schoten abgefeuert. Betreiber will sich nicht dazu äußern

Die Antwerpener Justizbehörden haben Ermittlungen eingeleitet, nachdem in der Nacht zum Sonntag Schüsse auf ein Restaurant in Schoten, einem Vorort Antwerpens, abgegeben wurden. Insgesamt neun Einschusslöcher wurden in den Fenstern und der Fassade des Restaurants Jack's (Foto) an der Bredabaan in Schoten festgestellt, nachdem es am Montag gegen 4 Uhr morgens unter Beschuss geraten war. Ein kriminaltechnisches Team wurde an den Tatort entsandt.