Vitaliy fährt 3.400 Kilometer, um Verwandte aus der Ukraine nach Mortsel zu holen: "Aber was nun?"

"Wir haben viel Hilfe von den Nachbarn in unserem Wohnblock erhalten, die uns Matratzen, Besteck und andere Dinge gebracht haben", sagt Vitaliy. Der Mutter seiner Freundin wird es manchmal zu viel, wenn sie an das denkt, was sie in den letzten Tagen erlebt hat. Selbst die Sirenen eines vorbeifahrenden Krankenwagens versetzen sie in Panik.

Und dann sind da noch die Szenen an der Grenze zu Polen, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. "Die Männer durften die Grenze nicht überqueren und mussten sich von ihren Frauen und Kindern verabschieden, ohne zu wissen, ob sie sich jemals wiedersehen werden", sagt Vitaliy. Die Warteschlangen für den Grenzübertritt aus der Ukraine waren nicht weniger als 30 Kilometer lang, und nur mit Glück und ein wenig Hilfe fand er seine Familie in der Menge wieder.

Mit Spannung verfolgen Vitalyi und seine Familie die Entwicklungen hier vor Ort. "Wir hoffen immer noch auf das Beste: dass meine Familie in ein paar Wochen oder Monaten in ihre eigene Wohnung in der Ukraine zurückkehren kann, aber nur, wenn alles sicher ist", sagte er. "Die Flüchtlinge haben nur eine Reisetasche mit den nötigsten Dingen dabei. Der kleine Bruder von 9 Jahren musste sogar seine Schulbücher zurücklassen. Vitaliy hofft, dass seine Flüchtlingsfamilie hier den Flüchtlingsstatus erhalten kann, aber das ist noch unklar. Aber bis alles wieder sicher ist, versuchen wir den Mut nicht zu verlieren."