Antwerpen verbannt die russischen Segelschiffe beim "Tall Ships Race"

Partnerschaft mit Sankt-Petersburg ausgesetzt

Bart De Wever teilte auch mit, dass er dem Gouverneur der russischen Hafenmetropole Sankt-Petersburg einen Brief geschrieben hat, nach dem alle laufenden Projekte mit Antwerpen ausgesetzt werden. Antwerpen und Sankt-Petersburg verbindet ein sogenanntes „Memorandum of Understanding“, sprich eine weitreichende Partnerschaft. Doch diese passt gerade auch nicht gerade ins Konzept. Bürgermeister De Wever zeigte sich in seinem Schreiben äußerst über die Lage in der Ukraine und verurteilte die russischen Schändungen von internationalem Recht einmal mehr.