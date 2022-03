Belgier sollen Russland verlassen bzw. nicht mehr dort hinreisen

Eine Rückreise aus Russland nach Belgien ist derzeit also recht schwierig, denn sowohl Direktflüge sind nicht möglich, als auch internationaler Zahlungsverkehr. Belgier, die sich in Russland aufhalten, sollen versuchen, über ihre Fluggesellschaften Rückflüge über Transitländer zu bekommen (z.B. über die Türkei, über Dubai oder über Abu Dhabi).

Gelingt dies nicht, sollen sie sich an die belgische Botschaft in Moskau wenden, um dort Informationen darüber zu erhalten, wie sie an Geld zur Finanzierung von Rückflügen oder anderen Reisewegen in die Heimat gelangen können. Auch das belgische Außenministerium bietet Hilfe an.

Am vergangenen Sonntag hatten mehrere Belgier am Moskauer Flughafen vergeblich auf die Maschine für ihren Rückflug nach Brüssel gewartet. Das Flugzeug war auf dem Weg von Belgien nach Russland, wurde aber von der Sperre des russischen Luftraums für Maschinen aus der EU überrascht worden und musste zurück nach Brüssel fliegen.

Wie sehr der eingeschränkte Zahlungsverkehr durch die Blockade Russlands im Swift-System die Menschen trifft, zeigt das Beispiel der belgischen Basketballerin Julie Vanloo, die für Enisey Krasnodar in der russischen Liga spielt: „Ich stand mit meinen Einkäufen im Supermarkt und all meine Karten funktionierten nicht mehr…“

Inzwischen bemüht sich das belgische Außenamt auch um Personen - Landsleute, Ukrainer aus Belgien oder deren Angehörige - an den Grenzen zur Ukraine. Die belgische Botschaft, die von der französischen Botschaft aus arbeitet, weitet ihre konsularische Hilfe an den Grenzen für diese Personen aus.