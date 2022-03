Die Windkraftanlagen in Belgien lieferten im Februar Rekordmengen an Strom

Doch nicht nur die Windkraftanlagen vor der belgischen Nordseeküste trugen zu dieser Rekordproduktion an Strom bei, sondern auch die Windräder auf dem Festland lieferten Rekordmengen an Elektrizität.

Aber alleine die Offshore-Windkraftanlagen sorgten letzten Monat für rund 1 Million Megawattstunden an Strom. Das entspricht in etwa dem Jahresverbrauch von 2,8 Millionen Privathaushalten.

Der Verband der Betreiber von Offshore-Windkraftanlagen in Belgien teilt mit, dass im Februar 2022 rund 20 % mehr Windstrom produziert wurden, als im Februar 2021 - und dies bei der Tatsache, dass die gleiche Zahl an Windrädern aktiv war.

Vor allem das Sturmwochenende um den 19. Februar sorgte für Rekordmengen an Elektrizität. Dabei wurden 37 % der Gesamtproduktion an Strom in unserem Land von Windkraftanlagen auf See und an Land produziert. Das ist sehr außergewöhnlich.

Auch wenn der Februar der kürzeste Monat des Jahres ist, sorgt er regelmäßig für besonders hohe Mengen an Windstrom, so der Windkraftverband. Doch dieses Jahr stellte schon eine besondere Ausnahme dar.