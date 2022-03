Fast 300 Personen, die unter die Verantwortung der belgischen Behörden fallen, befinden sich noch in der Ukraine

Das Außenministerium hat eine List aufgestellt, auf der alle Personen aufgelistet sind, die unter die Verantwortung der belgischen Behörden fallen: 232 belgische Staatsbürger, 44 nahe Angehörige dieser Landsleute und 18 luxemburgische Staatsbürger. Dies gab Außenministerin Wilmès am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt.

Diese Zahl schwankt und hängt davon ab, wer es schafft, die Ukraine zu verlassen und davon, ob sich weitere Betroffene bei der Botschaft oder bei den Konsulaten bzw. beim belgischen Außenministerium selbst melden. „Wir sind mit diesen Leuten sehr beschäftigt und unsere Sorge gilt der ständigen konsularischen Begleitung der Betroffenen“, so die Ministerin.

Inzwischen wurde die konsularische Hilfe des belgischen Außenministeriums ausgeweitet und Vertreter der hiesigen Diplomatie empfangen Landsleute an den Grenzen zu Polen, zu Rumänien, zur Slowakei und zu Moldawien.

All diese Personen sollen den belgischen Behörden ihre Lage schildern und, wenn eben möglich, versuchen, ukrainisches Territorium zu verlassen. Doch eine Rückführung dieser Leute durch Belgien ist derzeit nicht möglich, was einerseits an der Unsicherheit in der Ukraine liegt und zum anderen an der Sperrung der Lufträume in der gesamten Region.