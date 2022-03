König Philippe informiert sich über den Stand der Dinge bei der militärischen Hilfe für die Ukraine

König Philippe hat sich am Dienstagvormittag im Hauptquartier der Armee in Brüssel über die militärische Hilfeleistung für die Ukraine informiert. Belgien schickt bekanntlich mehrere Tausend Maschinengewehre plus Munition, 3.800 Tonnen Treibstoff sowie Helme und andere Ausrüstungsgegenstände in die Ukraine.