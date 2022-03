Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in einem früheren Brüsseler Krankenhaus aufgenommen werden

Sammy Mahdi (CD&V), Belgiens Staatsekretär für Asyl und Einwanderung, hat gemeinsam mit allen diesbezüglich aktiven Partnern und Dienstleistern die Taskforce „Schutz und Aufnahme von Ukrainern“ gegründet. Diese arbeitet derzeit gemeinsam mit dem Nationalen Krisenzentrum und den Gouverneuren der Provinzen an einer Struktur zur Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen.

Solidarität

Der flämische Christdemokrat teilte in diesem Zusammenhang mit, dass die Erstaufnahme dieser Flüchtlinge im ehemaligen Brüsseler Jules Bordet-Krankenhaus erfolgen werde. Hier finden sie zum einen eine erste Bleibe und hier können sie zum anderen formell ihren Antrag auf ihr Schutzstatut stellen. Von dort aus werden sie danach an anderer Stelle im Land untergebracht, z.B. in Wohnheimen oder auch bei Privatleuten, die möglicherweise Platz für die Aufnahme anbieten können.

Hier ruft Asylstaatssekretär Mahdi zur Solidarität auf und bittet Leute, die eine Möglichkeit für die Unterbringung von Flüchtlingsfamilien haben und die diese zur Verfügung stellen wollen, sich bei den Behörden zu melden und zwar in erster Instanz bei ihrer Stadt oder Gemeinde. Diese nehmen dann Kontakt mit dem Krisenzentrum bzw. mit der neuen Taskforce „Schutz und Aufnahme von Ukrainern“ auf. Gemeinsam mit den Ministerpräsidenten in den Ländern und Regionen will Mahdi auch Wege suchen, wie die Ukrainer in Belgien integriert werden können und wie deren Kinder zur Schule gehen sollen.

Kommunen zur Aufnahme bereit

Inzwischen haben über 100 Städte und Gemeinden in Belgien angekündigt, ukrainische Flüchtling aufnehmen zu wollen. In den letzten Februartagen haben sich zudem etwa 50 ukrainische Staatsbürger beim belgischen Asylamt Fedasil im Aufnahmezentrum "Klein Kasteeltje" in der Nähe des Brüsseler Stadtzentrums gemeldet, um dort ihren Schutzstatus zu beantragen. Im Januar hatten sich insgesamt 12 Ukrainer bei Fedasil vorgestellt.