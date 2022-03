Solidarität mit der Ukraine: Viele Belgier spenden Hilfsgüter

Die Solidarität mit den Ukrainern ist auch in Belgien sehr groß. Überall wenden sich die Menschen an Einrichtungen, wie das Rote Kreuz, um dort Hilfsgüter abzugeben. Auch vor der ukrainischen Botschaft werden materielle Spenden abgegeben. Unser Landsleute hoffen so, den Menschen im Kriegsgebiet etwas helfen zu können und deren Not zu lindern. Inzwischen hat das Rote Kreuz Flandern ein Spendenkonto eingerichtet.