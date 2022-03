Belgien schließt seine Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew

Eigentlich war vorgesehen, die belgische Botschaft in der Ukraine in die sichereren Räumlichkeiten der Botschaft Frankreichs umziehen zu lassen, doch auch hier ist die Lage offensichtlich nicht mehr sicher.

„Konsularischen Beistand wird den Belgiern, die sich noch in der Ukraine befinden, von den konsularischen Teams, die an den verschiedenen Grenzpunkten mit der Ukraine arbeiten, angeboten“, verlautete aus dem Außenministerium. Hilfe kommt auch direkt von Seiten des Krisenzentrums des Außenamtes.

Konkret halten sich konsularische Teams der belgischen Botschafen an den Grenzpunkten Medyka in Polen, Koïce in der Slowakei, Suceava in Rumänien und Chisniau in Moldawien auf. Ein direkter Kontakt mit dem Callcenter des belgischen Außenamtes ist über die Telefonnummer +32 (0)2 501 40 00 möglich.