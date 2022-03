Belgien stellt Krankenhausbetten für Patienten aus der Ukraine bereit

Die Krankenhäuser in Belgien bereiten sich bereits seit der vergangenen Woche auf die Aufnahme von Patienten aus der Ukraine auf, so Van der Auwera. Dies müssen nicht notwendigerweise Kriegsverletzt sein, sondern es können auch Betten für Patienten freigehalten werden, deren Behandlung durch die Zerstörung von medizinischer Infrastruktur in der Ukraine vor Ort nicht mehr fortgesetzt werden kann.

Bei den 150 vorgesehenen Krankenhausbetten handelt es sich um 120 klassische Betten, um 15 Betten für Patienten mit schweren Verbrennungen und um 15 Intensivbetten. Marcel Van der Auwera konnte noch nicht konkretisieren, welche Krankenhäuser oder Kliniken diese Betten vorhalten.

Die belgische Regierung deutete aber bereits an, dass die Betten für Verbrennungsopfer im Königin Elisabeth-Militärhospital in Neder-over-Heembeek im Norden von Brüssel freigehalten werden. Dabei handelt es sich um eine Spezialklinik für Patienten mit schweren Verbrennungsverletzungen.

Bisher gingen in Belgien noch keine konkreten Anfragen aus Richtung Ukraine ein. Nicht zuletzt ist auch die Evakuierung von Verletzten oder anderen Patienten sehr schwierig, denn Flugzeuge können derzeit in der Ukraine weder landen, noch starten. Aber, laut Dr. Van der Auwera können diese Betten innerhalb von 3 Stunden bereitgestellt werden.

Das Angebot von Belgien, diese 150 Krankenhausbetten freizuhalten wurde bereits den Gremien der Europäischen Union mitgeteilt, denn die Koordination und die Verteilung dieser Betten für Patienten aus der Ukraine wird EU-weit koordiniert.