Günstige Entwicklung: Belgiens Corona-Kommissariat löst sich auf

Corona-Kommissar Pedro Facon ist angesichts der sich immer deutlicher positiv entwickelnden Coronalage davon überzeugt, dass seine Einrichtung nicht mehr nötig ist und löst diese zum 8. April auf, wie die flämische Tageszeitung Het Nieuwsblad meldet. Facon selber bestätigte diese Meldung am Mittwoch gegenüber VRT NWS.

„Die epidemiologische Lage lässt zu, die Krisenverwaltung abzubauen, auch auf Ebene der Krisenkoordination“, so der bald ehemalige Coronakommissar der Regierung. Seine Einrichtung hat in den vergangenen Monaten alles vorbereitet, um den Auftrag an das Nationale Krisenzentrum und an das Bundesgesundheitsministerium zu übertragen.