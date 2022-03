"Inner Travels" - Rinus Van de Velde stellt im Rahmen der Europalia "Trains & Tracks" im Bozar aus

Die Traumwelt von Rinus Van de Velde beginnt am Eingang der Ausstellungssäle mit einem großen und leeren Waggon, in den man einsteigen und sich führen lassen soll. Einmal in Van de Veldes Parallelwelt angekommen, begrüßt der rauchende Künstler die Besucher aus einer Holzkohlezeichnung mit dem Titel „I am the armchair voyager“.

Damit ist man quasi angekommen, doch dann geht die Reise im Kopf des Künstlers weiter, da er sich selbst aus seinem Sessel ja nicht herausbemüht. Doch diese Reise ist nicht langweilig und erweist sich als frisch, leicht greifbar und verständlich. Sie zeigt auch die Fähigkeiten des Künstlers, mit jeder Materie, mit jedem Stoff Kunst zu machen.

(Lesen Sie bitte unter der Illustration weiter)