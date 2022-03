Puurs-Sint-Amands und ihre polnische Schwestergemeinde helfen ukrainischen Flüchtlingen

Seit mehr als 20 Jahren sind Puurs-Sint-Amands und Dębica verschwistert. Diese Partnerschaft entstand, nach dem sich einige Einwohner aus Puurs in Gäste aus Dębica verliebt hatten, die hier einmal im Rahmen eines Folklorefestivals zu Gast waren.

Vor diesem schönen Hintergrund wird jetzt in beiden Gemeinden gemeinsam angepackt, um Flüchtlingen aus der Ukraine vor Ort in Polen oder auch in Puurs-Sint-Amands selbst zu helfen, wie Koen Van den Heuvel (CD&V), der Bürgermeister von Puurs dazu erklärt: „Wir haben in den vergangenen Tagen viel Kontakt miteinander gehabt und wir hören, dass Ukrainer, die vor dem Krieg mit Russland fliehen, auch dorthin kommen.“

Jetzt werde man schauen, was in Dębica am nötigsten sei und diese Dinge dann in Puurs einsammeln. Dazu hat die Gemeinde einen Mitarbeiter beauftragt, sich darum zu kümmern, so der Bürgermeister: „Daneben haben wir eine Liste mit Wohnungen zusammengestellt, die wir für die Aufnahme von Flüchtlingen freimachen können. Wir werden gemeinsam mit Dębica schauen, ob sie einige Flüchtlinge zu uns schicken können.“