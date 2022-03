Solidarität: Viele Initiativen zur Hilfe für die Ukraine in ganz Flandern

Nicht nur in der Sint-Salvator-Kirche in Gent gibt es ein Kommen und Gehen von solidarischen Menschen, die Hilfsgüter für die Ukraine vorbeibringen. Sehr oft sind die Leute extra für solche Lieferungen, vor allem wenn sie Lebensmittel oder Hygieneartikel betreffen, einkaufen gegangen.

In Gent zum Beispiel sind Studierende einem Aufruf gefolgt, bestimmte Lebensmittel zu bringen: Erbsen und Möhren, Milch, Rotkohl, Apfelmuss - alles in Konserven oder in Gläsern - oder auch Nudeln.

Eigentlich nehmen die Initiatoren von solchen Hilfsaktionen alles an. Erst recht, wenn es um medizinische Artikel geht. Von Gent aus fährt noch am Mittwochabend ein LKW in Richtung Ukraine ab. Die Hilfsgüter, die hier in der Kirche gesammelt wurden, werden über kirchliche Organisationen in der Ukraine verteilt.