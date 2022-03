Unbekannte werfen Molotow-Cocktails auf Brüsseler Polizeidienststellen

Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte die Dienststelle der Hundestaffel der Polizeizone Montgomery in Brüssel mit Molotow-Cocktails beworfen. Dabei wurde Sachschaden in beträchtlicher Höhe angerichtet (Video und Foto unten). Bereits am Montagabend wurde ein Polizeikommissariat in der Polizeizone West, genauer in Sint-Jans-Molenbeek mit solchen Projektilen beworfen.