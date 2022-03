Wie zwei Löwen aus Kiew zu einem flämischen Natur-Hilfszentrum gelangen sollen

Das Natur-Hilfszentrum in Oudsbergen in der Provinz Limburg versucht, zwei verwahrloste Löwen aus Kiew nach Flandern zu holen. Doch diese Evakuierung verläuft mühsam und ist gefährlich. So wurden die Fahrer des Löwentransports in den Straßen von Kiew von russischen Soldaten unter Feuer genommen. Inzwischen versuchen die Tierschützer in Oudsbergen die Sache sowohl praktisch, als auch administrativ rund zu kriegen.